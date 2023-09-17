Саудовская Аравия направила гумпомощь пострадавшим от наводнения в Ливии

Происшествия, В мире
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Из Саудовской Аравии вылетел первый самолет с помощью пострадавшим в Ливии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Первый самолет с гуманитарной помощью из Саудовской Аравии вылетел в субботу вечером в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщило агентство SPA.

По его информации, в самолете 90 тонн грузов – материалы для строительства временного жилья и продовольствие. Он направился в международный аэропорт в Бенгази. Помощь будет распределяться среди жертв наводнения в координации с Красным Полумесяцем Ливии.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман в четверг направили указание в Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана (KSrelief) оказать помощь тем, кто пострадал от разрушительного наводнения в Ливии.

Представитель KSrelief сообщил телеканалу Al Arabiya, что предоставление гуманитарной помощи Ливии рассчитано на два месяца.

Циклон "Даниэль" обрушился на Ливию 10 сентября и вызвал мощные паводки и наводнения во многих городах на востоке страны, но больше всего пострадал портовый город Дерна.

Наводнение затопило Дерну, смыв тысячи человек и домов в море после того, как две плотины, расположенные выше по течению, прорвались под напором массы воды от проливных дождей.

По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек.

Ранее Катар отправил более 120 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от наводнений Ливию.

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