Сберечь Кольсай для потомков

Вчера как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что одна из гостиниц сливала канализационные отходы в расположенное рядом озеро Кольсай. В социальных сетях распространился видеоролик, на кадрах которого местные жители откапывают трубы септика, проложенного к берегу водоема от туристического объекта.

Как сообщили сельские активисты, нарушитель – гос­тиничный комплекс Kolsay Lakes Town, состоящий из нескольких одноэтажных коттеджей. Из их окон открывается прекрасный вид на горное озеро Кольсай-1.

К слову, систему Кольсайских озер (а их, напомним, три) эксперты-туроператоры называют жемчужиной северного Тянь-Шаня. Они расположены на высоте от 1 800 до 2 850 м в перемычке, соединяющей хребты Кунгей-Алатау и Заилийский Алатау. Озера окружены хвойным лесом из реликтовой тянь-шанской ели, их глубина достигает 80 м, здесь водится радужная форель.

В 2021 году Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. А расположенное рядом озеро Кайынды, где деревья возвышаются прямо над водной гладью, входит в список 15 красивейших озер планеты.

И вот такую красоту кому-то вздумалось портить, загрязняя нечистотами нетронутую цивилизацией природу! А ведь совсем недавно, осенью прошлого года, расположенное рядом с нижним Кольсаем село Саты Кегенского района Алматинской области, по оценке Всемирной туристской организации UNWTO, было признано одной из лучших туристи­ческих деревень планеты.

Сотни возмущенных комментариев оставили вчера пользователи социальных сетей под постом о вопиющем безобразии, творящемся на территории одной из самых популярных туристских локаций республики. Жители Алматы, Алматинской области и ряда других регионов респуб­лики потребовали не только оштрафовать нарушителей, но и закрыть гостиницу, а также запретить застройку природных ландшафтов нацпарка.

«Для туристов достаточно мест в гостевых домах и гостиницах села Саты и других поселков! – негодовали комментаторы. – Требуем прекратить вырубку вековых елей! Куда смотрят Минэкологии, депутаты, прокуроры, санэпидемстанция?!»

Прозвучало предложение закрыть Кольсай для посещения туристами, сделать озеро заповедной зоной, дабы сберечь для потомков. Кроме того, по мнению пользователей соцсетей, необходимо проверить все подобные туристические объекты на предмет наличия канализационных систем.

Интересовало граждан также, на каком основании было выдано разрешение на строительство отеля, когда невооруженным глазом видно, что рядом нет канализационных сетей.

Реакция местных влас­тей не заставила себя долго ждать. Как сообщила вчера пресс-служба акимата Алматинской области, по результатам проверки, проведенной в отношении ТОО «JS Travel» по вопросу сброса канализационных вод близ озера Кольсай, были выявлены нарушения. Соответствую­щий акт зарегистрирован в полиции Кегенского района 18 февраля 2024 года.

Этот же документ направлен на рассмотрение в департамент экологии Алматинской области, куда предписано явиться представителям ТОО «JS Travel».

Остается добавить, что это не первый случай нарушений, выявленных на территории нацпарка «Көлсай көлдері», который ежегодно посещают около 250 тыс. туристов, в том числе иностранных. Как мы уже сообщали, осенью прошлого года волонтеры Антикоррупционной службы региона возмутились плачевным состоянием установленных здесь уборных. На момент проверки не функцио­нировали четыре из них, а в одном не было света и воды.

Участники рейда признали, что такие недочеты портят имидж Алматинской облас­ти, позиционирующей себя флагманом отечественной отрасли туризма. Как говорится, не в бровь, а в глаз...