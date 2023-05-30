Сотрудник колонии сбил коллегу в СКО

Сотрудник Департамента уголовно-исправительной системы (ДУИС) задержан за наезд на человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт POLISIA.

Фото: Kazpravda.kz

26 мая сотрудник одного из учреждений ДУИС по Северо-Казахстанской области наехал на пешехода.

По факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Уточняется, что подозреваемого уволили из органов внутренних дел и поместили под домашний арест.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли ряд сотрудников и руководство департамента.

Пострадавший же, который также является сотрудником УИС, находится в многопрофильной больнице Петропавловска.