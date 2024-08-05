Сборная Кыргызстана начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников

Команда, состоящая из 12 игроков по көк бөрү и 12 игроков по кокпару, проводит тренировочный сбор в Чолпон-Ате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Всемирных игр кочевников

Фото: t.me/worldnomadgames2024

Целью данного сбора является улучшение физической подготовки, тактических навыков и командной сплоченности спортсменов. Тренировки проходят под руководством опытных тренеров и специалистов, которые уделяют внимание как техническим, так и стратегическим аспектам игры.

Напомним, Всемирные игры кочевников являются значимым событием в мире этнических видов спорта, собирая участников из разных стран для демонстрации своих навыков и традиций.

Кыргызская сборная стремится продемонстрировать свой высокий потенциал и завоевать призовые места в соревнованиях.

Также ранее сообщалось, что в Играх примут участие порядка 2 000 участников из 89 стран мира. Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж.Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan и комплекс «Думан».