Сборная Казахстана представляет страну на Международной олимпиаде по химии

С 10 по 19 июля 2026 года в городе Ташкенте (Республика Узбекистан) проходит 58-я Международная олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad, IChO 2026), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Это одно из самых престижных интеллектуальных соревнований среди школьников. Впервые олимпиада была проведена в 1968 году в Чехословакии.

В этом году в соревновании принимают участие свыше 350 школьников. Олимпиада включает два тура - теоретический и практический, продолжительностью по 5 часов каждый. В ходе испытаний оцениваются уровень теоретической подготовки участников, навыки решения сложных химических задач и выполнения лабораторных работ.

По итогам учебно-тренировочных сборов сформирована национальная сборная Казахстана, в состав которой вошли:

• Кали Абильмансур - ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления района Нура города Астаны;

• Жаксылыков Ансар - ученик 11 класса Spectrum International School города Астаны;

• Полетаев Данил - ученик 11 класса КГУ «Лицей №134» Управления образования города Алматы;

• Женисханова Айзере - ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска.

Международная олимпиада по химии (IChO) входит в число семи наиболее престижных международных предметных олимпиад среди школьников. Национальная сборная Казахстана принимает участие в олимпиаде с 1998 года. За это время казахстанские школьники завоевали 10 золотых, 35 серебряных и 48 бронзовых медалей, а также 4 почетные грамоты. В 2025 году национальная сборная завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, показав высокий результат.