Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За истекшее полугодие казахстанская экономика выросла на 6% – это лучший показатель за последние 12 лет. Причем среди отраслей, обеспечивших такой рост, лидирует транспортная сфера (22,7%).

Растут показатели пассажиропотока и грузоперевозок. По данным Министерства транспорта, с каждым годом объем перевозок пассажиров на воздушном транспорте увеличивается на 15%, автомобильном – на 11%, железнодорожном – на 9%.

Через Казахстан проходят 13 международных транспорт­ных коридоров, расположенных на пересечении важнейших торговых путей. Среди них – Транс­каспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и коридор Север – Юг. Значимость этих линий стремительно возрас­тает, так как они служат надежными альтернативными магистралями, связующими Азию и Европу.

Как отмечают в Министерстве транспорта, отвечая на запрос нашей редакции, сегодня перед отраслью стоят важнейшие задачи по комплексной модернизации инфраструктуры, формированию мощных логистических центров, развитию транспортных коридоров, внедрению современных технологий, соответствующих высоким требованиям безопасности и экологичности, а также по подготовке профессиональных кадров.

Сегодня в Казахстане из 9,2 млн человек занятого населения 772 тыс. трудятся в транспорт­ном секторе, где преобладают работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования.

В Казахстане осуществляется ряд крупных проектов в облас­ти транспортно-логистической инфра­структуры. Основное внимание уделяется развитию железнодорожного и автомобильного транспорта, а также строительству новых логистических цент­ров, воздушных гаваней и терминалов.

Казахстан модернизирует и расширяет свою железнодорожную сеть, увеличивая пропускную способность и скорость грузоперевозок. Как сообщили в АО «НК «Казақстан темір жолы», с 2020 года компания приобрела 424 новых локомотива и 369 пассажирских вагонов. Ведется реконструкция 125 железнодорожных вокзалов по всей республике. Объем плановых ремонтов увеличен вдвое – ежегодно обновляется более 1 400 км стальных магистралей.

В этом году завершается строительство вторых железнодорожных путей на участке Достык – Мойынты и обводной дороги вокруг Алматы. Продолжается строительство рельсовых линий Дарбаза – Мактаарал в Туркестанской области, что сблизит Казахстан и Узбекистан; Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар, модернизация участка Алтынколь – Жетыген.

Надо отметить, что для их завершения Национальный железнодорожный перевозчик отдает предпочтение отечественным производителям – более 85% используемых для строительства материалов производятся в Казахстане.

До 2027 года ҚТЖ намерено построить и модернизировать 5 тыс. км железных дорог, а в долгосрочной перспективе – до 2029 года – обновить еще 11 тыс. км стальных магистралей. Сегодня формируется мегапроект – Трансказахстанский железнодорожный коридор. Для этого специалисты приступили к строительству 366 км участка Мойынты – Кызылжар и модернизации 1 600 км существующих путей.

Будет создан специализированный контейнерный коридор с применением современных технологий, что придаст импульс экономической активности ряду регионов: Мангистауской, Кызылординской,­ Карагандинской областям и областям Улытау и Жетысу.

В ближайшие годы Трансказахстанский железнодорожный коридор станет знаковым логистическим брендом Казахстана на мировой арене. По прогнозам независимых экспертов, за счет осуществления перечисленных проектов к 2026 году объемы транзита через Казахстан вырастут до 55 млн тонн, а к 2029-му – до 67 млн тонн с дальнейшим увеличением до 100 млн тонн.

По данным отраслевого министерства, активно развиваются и мультимодальные маршруты, включая ТМТМ, соединяющий Казахстан с Европой через Каспий, Азербайджан и Грузию. Для этого модернизируются порты Актау и Курык.

Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного тылового терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане (Китай). Строятся новые терминалы на станциях Селятино (Россия), Свислочь (Беларусь) и вблизи Будапешта (Венгрия). В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти.

Развивается воздушная инфраструктура. В прошлом году Еврокомиссией были полностью сняты все ограничения на полеты для казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза. Практически во всех аэропортах республики существует пятая степень свободы воздуха. Открылись новые пассажирские терминалы в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Сейчас идет реконструкция аэропорта города Аркалыка.

Для развития туризма строятся новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана­ и Кендерли. Для развития авиахабов­ и увеличения грузопотока в аэропортах страны определены шесть аэропортов: Астана,­ Алматы,­ Шымкент, Актобе, Караганда,­ Актау.

В марте текущего года началось строительство автодороги из Астаны на Транскаспийский маршрут, которая сократит путь между центром и западом респуб­лики на 560 км и откроет новые возможности для сельского хозяйства. В целом в нынешнем году дорожными работами охвачено более 12 тыс. км дорог.

Большое значение имеет программа среднего ремонта меж­областных и межрайонных автодорог, которыми пользуются казахстанцы. Средним ремонтом охвачено 7 тыс. км дорог, включая участки Жезказган – Петропавловск, Мукыр – Кульсары, Кандыагаш – Эмба – Иргиз, Костанай – Карабутак, Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи, Уральск – Атырау.

В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомашин, которые оказывают значительное воздействие на состояние дорожного покрытия, особенно с учетом их весовых и габаритных характеристик. Для обеспечения нормального функционирования транспортной системы и предот­вращения излишней нагрузки на автодороги необходим эффективный контроль над весом и размерами многотонных грузовиков. Для решения этой задачи до конца 2025 года планируется установить 220 автоматизированных станций измерения.

Большое внимание уделяется цифровизации. Внедряются автоматизированные системы управления, цифровая диспетчеризация, электронные билеты, предиктивное техобслуживание подвижного состава и логистика. Таким образом, отечественная транспортная отрасль становится все более технологичной и ориентированной на потребности клиентов. И это заслуга машинистов, водителей, путейцев, летчиков – всех тех, кто связан с отраслью и кто отмечает свой профессиональный праздник.