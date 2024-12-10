Сегодня отмечается Всемирный день прав человека

Сегодня в Казахстане проходит последний день акции «16 дней активных действий против насилия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт уполномоченного по правам человека

В эти дни во всем мире проходит кампания «16 дней активных действий против насилия». По традиции эта акция начинается 25 ноября – в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и длится до 10 декабря, когда отмечают День прав человека.

Казахстан тоже присоединился к ежегодной кампании, ведь участие в акции подчеркивает нетерпимость страны к насилию и искоренение всех его форм на глобальном и национальном уровнях.

«Цель кампании – профилактика бытового насилия и повышение правовой грамотности населения. По данным ООН, насилие в отношении женщин и девочек остается самым распространенным нарушением прав человека в мире. По данным МВД РК, в Казахстане с начала года к административной ответственности привлечено более 90 тысяч семейных дебоширов, из которых более 24 тысяч подверглись аресту, вынесено свыше 70 тысяч защитных предписаний для обеспечения безопасности жертв», – отметил омбудсмен Артур Ластаев.

По его словам, принятие в 2023 году закона о защите прав женщин и безопасности детей стало важным шагом в сфере правозащиты.