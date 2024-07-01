Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир

На травяных кортах Лондона начнется третий в сезоне турнир «Большого шлема»

Фото: AELTC / Chloe Knott

Уимблдон является одним из самых престижных и старейших турниров планеты, он проводится с 1877 года. Соревнования проходят на травяных кортах, на все матчи игроки обязаны выходить в белом.

Призовой фонд турнира в этом году составляет $63 млн.

Защищать титулы победителей будут испанец Карлос Алькарас и чешка Маркета Вондроушова.

Напомним, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина завтра сразится с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, а Юлия Путинцева в матче первого круга встретится с немкой Анжеликой Кербер.