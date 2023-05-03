Сельчанин полгода выхаживал вмерзшего в лёд лебедя и выпустил его на волю в Кызылординской области

Общество
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Наталья Денисова
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По словам работников рудника, находящегося рядом с озером, этот лебедь нашел себе пару и устроил гнездовье.

Фото: Kazpravda.kz

Житель кызылординского аула Бидайколь Кузербай Иргебайулы выходил подобранного на льду водоема лебедя и вернул его в живую природу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В ноябре парни из аула на близлежащем озере нашли лебедя, лапки которого вмерзли в лед, и крылья птицы были повреждены. Недолго думая, они привезли лебедя дядюшке Кузербаю, который на своем подворье держит много домашней птицы, и у него есть теплые просторные помещения для пернатых.

"Смотрел за ним, как за маленьким ребенком, пока птица не стала поправляться, - рассказывает Кузербай Иргебайулы. – И лапки лебедю удалось сохранить, и крылья выправились".

Весной мужчина обратился к директору рудника Иирколь ТОО "Семизбай – U" Муханбетжану Бекмырзаулы и к специалистам из Шиелийского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, так как нужно было выпустить в естественную среду лебедя. Вместе они его и отпустили у озера рядом с рудником.

А недавно работники рудника рассказали, что этот лебедь нашел себе пару, и пара устроила гнездовье на озере.

Стоит отметить, что герой заметки Кузербай Иргебайулы и его жена Жумакуль Курмашайкызы – родители пятерых детей и бабушка с дедушкой четырнадцати внуков, сейчас они пенсионеры. Дядюшка Кузербай до выхода на заслуженный отдых работал механизатором в колхозе "Гигант", работал хорошо и честно, за что его очень уважают односельчане.

И уважают еще за то, что Кузербай Иргебайулы душой болеет за благоустройство родного аула и порядок в нем. И жена его поддерживает. На семейные сбережения они заказали памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, он стоит в начале улицы её имени в ауле Бидайколь. Также, благодаря стараниям Кузербая Иргебайулы, очищен канал, по которому в аул поступает поливная вода, ограждено местное кладбище.

#село #Кызылорда #спасение #лебедь

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