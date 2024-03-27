Ветеринары Костанайской области занимались приписками

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Выявлены системные факты фиктивного вакцинирования, укрытия заболеваний в официальной отчётности, нарушение порядка использования и хранения вакцин. Установлено 4 тысячи фактов фиктивного вакцинирования сельскохозяйственных животных.

«К примеру, согласно официальному акту ветеринарного пункта Костанайского района вакцинировано 727 голов мелкого рогатого скота гражданина Ш., тогда как какого-либо скота у данного лица не имеется. В Житикаринском районе утилизирована 1 голова КРС, однако по сведениям информационной базы, после этого данному животному проведено свыше 10 исследований на различные заболевания», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, факты фиктивной вакцинации установлены в городах Костанай и Лисаковск, а также в Алтынсаринском, Аулиекольском, Костанайском, Наурзумском и Узункольском районах.

Выявлена манипуляция со статистикой в вопросах учёта и идентификации сельскохозяйственных животных, установлено расхождение в численности КРС – 3,8%, МРС – 2,8%, лошадей – 2,8%, свиней – 40%.

В прокуратуре добавили, что по указанным нарушениям внесли 15 актов надзора, виновные граждане привлечены к ответственности.