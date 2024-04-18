Семь уголовных дел заведено из-за пропавших во время паводков казахстанцев

Не все пропавшие найдены

Фото: пресс-служба МЧС РК

Первый замглавы МВД Марат Кожаев рассказал о людях, которые пропали во время паводков в регионах, передает Kazpravda.kz

«К сожалению, такие случаи имели место, широко обсуждались в СМИ. В области Абай два человека пропали, в Атырауской области часть тел найдена. В области Абай продолжаются поисковые мероприятия», — сообщил Кожаев на брифинге в Сенате.

Он заверил, что по всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

«Следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет ясно, как это произошло, причины, условия, способствующие этому, есть ли виновность кого-либо в этих происшествиях», – отметил вице-министр.

По его словам, возбуждено семь уголовных дел, по которым ведется предварительное расследование.

Ранее сообщалось, что при переправе через реку пропали двое жителей на реке Борлы.