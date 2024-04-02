При переправе через реку пропали двое жителей ВКО

По данным МЧС, очевидцы неоднократко подъезжали к ним на лошадях и предлагали свою помощь, но пропавшие от нее отказались, ожидая эвакуации с техникой

Фото: пресс-служба МЧС РК

Продолжаются поиск двух граждан, которые пропали на воде при переправе через реку Борлы на тракторе, передает Kazpravda.kz

Отмечается, что поиски пропавших людей с помощью водолазных спусков осложняется скоростью течения рек и плохой подводной видимостью, в связи с весенним загрязнением водоемов.

Напомним, 26 марта текущего года на пульт 112 поступило сообщение о том, что двое мужчин при переправе через реку Борлы, застряли в середине пути.

«Очевидцы неоднократно подъезжали к ним на лошадях и предлагали им свою помощь, но по каким-то причинам пропавшие от нее отказались и ждали пока их эвакуируют вместе с техникой. В это время спасатели ОСО города Аягоз проводили поисковые работы в крестьянском хозяйстве «Шығыс» в 80 км от города Аягоз, где 23 марта при переходе через реку, упав с лошади, предварительно утонул мужчина 1977 года рождения. Данная местность является труднодоступной, и там отсутствует связь», – пояснили в МЧС.

В связи с чем, для проведения аварийно-спасательных работ на реке Борлы, были направлены силы и средства из города Семей. Уточняется, что пропавшие не являются гражданами, участвовавшими в работе по предупреждению весенних паводков.

В поисковых работах задействованы силы и средства ДЧС областей Абай и Жетысу, Департамента полиции, акимата, Минобороны, местное население, всего 63 человека.