Фото с места ДТП
Происшествия
Семь выпускников попали в аварию в Мангистау

Сегодня, 25 мая, на трассе в районе Сайотеса в ДТП пострадали семь выпускников школы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Молдир Адиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Семь человек получили травмы различной степени, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

"Двое участников аварии доставлены санитарной авиацией в областную больницу. Состояние у них тяжёлое. У пятерых детей состояние средней степени тяжести. Они находятся в Мангистауской районной больнице", - прокомментировала заместитель директора Мангистауской районной больницы Орынгуль Муканова.

Также сегодня сообщалось, что в Таразе выпускник улетел на Лексусе в канал с водой.

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