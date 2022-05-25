"Праздновали окончание школы": выпускник улетел на Лексусе в канал с водой в Таразе

Сегодня, 25 мая, возле монумента «Казахское ханство», расположенного по улице Тауке хана города Тараз, «Лексус» опрокинулся в канал с водой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Сотрудники патрульной полиции установили, что 21-летний водитель «Лексуса» со знакомыми выпускниками приехал к монументу для празднования окончания школы. Когда он ненадолго отлучился, один из выпускников самовольно сел за руль и, перепутав педали тормоза и газа, опрокинулся в канал.

17-летний школьник не пострадал, в момент падения в автомобиле он находился один. Согласно медицинскому освидетельствованию, в момент совершения ДТП подросток был трезв.

За данное правонарушение несовершеннолетнего школьника в присутствии родителей привлекли к административной ответственности по статье 612 ч. 2 КоАП РК (управление т/с лицом, не имеющим права на управление) с наложением штрафа в размере 20 МРП (63 600 тенге). С родителями провели профилактическую беседу.

В случае необходимости вопрос восстановления автомобиля может быть решен между сторонами в суде в гражданском порядке, добавили в полиции.