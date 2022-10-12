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Международное сотрудничество , Мажилис , Общество
Семьи казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, целью соглашения является урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Казахстана и Швейцарской Конфедерации оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из сторон, официально аккредитованных при другой стороне или международной организации, учрежденной на территории другой стороны.  

В соответствии со статьей 2 соглашения, одним из условий выдачи разрешения на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности членам семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений является их пребывание в принимающем государстве и проживание в одном домохозяйстве с лицом, которого они сопровождают. 

Также в соглашении определены порядок оформления запроса на получение названного выше разрешения и условия прекращения его действий, регламентированы вопросы отзыва у членов семей сотрудников представительств иммунитета от уголовной, гражданской и административной ответственности. 

Согласно статье 7 соглашения, к члену семьи, который осуществляет оплачиваемую трудовую деятельность на территории принимающего государства, применяется законодательство данного государства.

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