Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о гармонизации норм для транспорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о ратификации Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ, подписанный 13 декабря 2024 года в Москве, направлен на гармонизацию требований к параметрам транспортных средств на территории стран ЕАЭС. Его реализация позволит обеспечить равные и прозрачные условия для международных автоперевозчиков.

Основные цели Соглашения:

– эффективное использование транзитного потенциала ЕАЭС;

– повышение эффективности международных автомобильных перевозок по евразийским транспортным коридорам;

– обеспечение сохранности автомобильной инфраструктуры;

– повышение безопасности дорожного движения;

– улучшение качества транспортных услуг.

Принятие указа создает правовые условия для дальнейшего развития транзитных перевозок и укрепления позиций Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона, добавили в Акорде.

