Вучич пригласил казахстанских экспертов для передачи опыта сербам в сфере образования

В Правительстве РК состоялась встреча Президента Сербии Александра Вучича и Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова

Фото: пресс-служба правительства РК

С учетом проведенных на высшем уровне переговоров рассмотрены меры по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Внимание уделено вопросам взаимодействия в области инвестиций, транспорта и логистики, цифровой отрасли и ИИ, промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма, образования и др.

- Сегодня у Вас состоялись плодотворные и конструктивные переговоры с Главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Правительство Казахстана возьмет под особый контроль выполнение всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. По нашим данным, в 2025 году объем взаимной торговли составил $107,7 млн, увеличившись на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Данный показатель служит хорошей основой для достижения еще более значимых результатов. Мы намерены придать этому процессу системный и долгосрочный характер, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил стремление развивать партнерство с Казахстаном по таким перспективным направлениям, как энергетика, оборонная промышленность, строительство, гражданская авиация, искусственный интеллект и информационные технологии, а также образование.

- Мы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будем лично контролировать все процессы партнерства. И мы знаем, как вовлечены в это правительства наших стран. Нам интересен опыт Казахстана в сфере образования. В этой связи хотели бы пригласить казахстанских экспертов в Сербию для того, чтобы они поделились опытом открытия кампусов иностранных вузов, развития дуального образования, обучения студентов за рубежом, — подчеркнул Президент Сербии Александр Вучич.

В ходе встречи был отмечен большой потенциал для расширения сотрудничества с Сербией в области цифровой трансформации. В Казахстане в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта формируется современная цифровая экосистема. Запущены два суперкомпьютерных кластера в Центральной Азии, создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, реализуется пилотная зона CryptoCity и др.

При обсуждении вопросов транспортной интеграции внимание уделено развитию Среднего коридора и проводимой Казахстаном работе по строительству новой инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные сети, морские терминалы и международные авиахабы.

Отмечены перспективы углубления партнерства в агропромышленном секторе, в том числе в области селекции и семеноводства. Олжас Бектенов подчеркнул готовность казахстанских производителей к экспорту широкого ассортимента высококачественной сельскохозяйственной продукции и сотрудничеству в области переработки.

С учетом предстоящего EXPO 2027 в Белграде казахстанская сторона также готова поделиться с Сербией опытом, приобретенным при проведении специализированной выставки в Астане в 2017 году.

По итогам встречи Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Сербии Александр Вучич подтвердили приверженность динамичному развитию и укреплению двустороннего сотрудничества по всем перспективным направлениям.

 

#сотрудничество #Сербия #Вучич

