Семья, традиции и выбор: чем столичную публику удивила комедия «Бонапарттың үйленуі»

Афиша
73
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева состоялась премьера комедии «Бонапарттың үйленуі» («Женитьба Бонапарта»), где лёгкий юмор органично переплетается с глубокими размышлениями о семье, традициях и национальной идентичности

Фото: пресс-служба театра

Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Болат Узаков, выстраивает спектакль по пьесе дулата Исабекова, как живой диалог поколений. В центре сюжета – семья накануне свадьбы, оказавшаяся перед непростым выбором: как сохранить уважение к традициям, не подавляя стремление молодых к свободе и личному счастью. Этот конфликт раскрывается через остроумные диалоги, динамичные сцены и тонко выстроенные комические ситуации, за которыми скрывается серьёзный разговор о ценностях.

Постановка держится на ярких, узнаваемых персонажах. Старшее поколение – носители мудрости и традиций – предстает одновременно строгим и трогательным: их наставления наполнены заботой, а порой и ироничной назидательностью. Молодые герои, напротив, стремятся к самостоятельности, что порождает цепь недоразумений, споров и комичных ситуаций. Взаимодействие этих двух миров создаёт живую, подвижную драматургию, в которой смех становится способом понять друг друга.

Особенно выразительны сцены подготовки к свадьбе – обсуждение приданого, выбор обрядов, споры о деталях торжества. Здесь бытовой юмор перерастает в нечто большее: зритель видит, как за внешней суетой скрываются вопросы ответственности, любви и преемственности поколений. Трогательные диалоги героев придают спектаклю глубину, смягчая комедийный ритм искренними размышлениями о будущем.

Актёрский ансамбль заслуживает отдельного внимания. В роли Бонапарта Бейбарыс Сарсен создавает многогранный образ героя, балансирующего между ожиданиями семьи и личными желаниями.

Образы старшего поколения убедительно воплощают Ерлан Малаев и Жанкалдыбек Толенбаев (дедушка Доржан), наполняя своих персонажей теплотой и внутренней силой. Самат Байыров и Касымхан Бугыбай (Абдашим) добавляют колорита и характерности, а женские образы – в исполнении Гайхар Жусиповой, Айман Карпсеитовой (Ултуган), Айнур Жетписбаевой и Айшолпан Жанабергеновой (Нуржамал) – придают действию эмоциональную насыщенность и искренность.

Запоминаются и второстепенные роли: Улан Кабыл и Али Калдар (Испанали), Диана Жолдыбек и Енлик Айымгазы (врач Айседора), Боранбай Молдабаев и Дастан Алимов (Амангельды) – каждый актёр вносит в спектакль свою интонацию, создавая цельную и живую сценическую среду. Благодаря точной мимике, выразительной пластике и естественным интонациям зритель ощущает себя частью этой семьи, наблюдая её радости, конфликты и примирения.

Спектакль бережно раскрывает казахские традиции через повседневные ситуации, показывая их актуальность в современном мире. Музыкальное оформление и сценические детали усиливают атмосферу национального колорита, формируя чувство сопричастности и гордости за культурное наследие.

«Мы создавали этот спектакль как разговор со зрителем — честный, живой и близкий каждому. Сегодня молодёжь всё чаще отдаляется от традиций, стремясь к свободе, но без понимания своих корней трудно сохранить внутреннюю опору. Через юмор и комедийные ситуации мы попытались показать, что семейные ценности и уважение к культуре остаются актуальными во все времена. Для нас было важно, чтобы зритель не только смеялся, но и узнавал в героях себя и своих близких. Ведь именно в таком узнаваемом и искреннем диалоге рождается понимание того, кто мы есть и что для нас действительно важно»,  пояснил режиссер.

Впрочем, «Бонапарттың үйленуі» – это не просто комедия положений. Это спектакль, в котором смех становится инструментом осмысления: он помогает говорить о важном – о семье, уважении, преемственности и любви к Родине. Постановка оставляет после себя не только улыбку, но и желание задуматься, обсудить увиденное с близкими и по-новому взглянуть на собственные отношения с традициями и родными.

#премьера #комедия #«Бонапарттың үйленуі»

Популярное

Все
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Особенный фильм про сильных людей
Домики для пернатых друзей
Культурный код – основа креативной экономики
Радуют глаз ковры Приаралья
Теңге алу и қыз қуу – на полигоне
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Человеческий капитал – основа сильного государства
Свыше 15 тыс. обращений принято в контакт-центре «СК-Фармация» в этом году
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Лучшие практики «Келешек мектептері»
Про любовь
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Подари букет, который не вянет
Наполнить сердца и души радостью
Источники духовной силы
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Клубок ниток превращается...
О генералах стола и адъютантах чаепития
Второй Сингапур, Хайнань или Доха: вице-премьер рассказал об особом правовом статусе Алатау
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Традиционный парад спектаклей «Қаллеки тынысы» пройдет в Ас…
Романтизм в зеркале души: «Рейнская» симфония Шумана прозву…
Ритмы весны: праздничный вечер симфонической музыки собрал …
Музыка из фарфора: китайский ансамбль «Цинхуа Цы» выступил …

