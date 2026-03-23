Драма «Қажымұқан» на сцене театра имени А. Мамбетова стала громким культурным событием для столичной публики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка объединила историю легендарного борца, глубокий драматизм и современное визуальное искусство. Спектакль не ограничивается биографическим повествованием: она погружает зрителя в многомерный мир легендарного казахского борца Кажымуканa Мунайтпасулы, раскрывая его характер через эмоции, движения и сценические метафоры. С первых минут спектакля ощущается, что перед нами не просто исторический эпос, а эмоциональная биография человека, который стал символом силы и национальной гордости.

Молодой Кажымукaн предстает перед зрителем на фоне бескрайних степей, где первые тренировки и борьба с собой формируют его характер.

Монологи героя уже с первых сцен показывают, что сила – не только мышцы, а способность оставаться человеком, несмотря на испытания. Они звучат как нравственная заповедь, и через них спектакль устанавливает контакт с публикой, показывая внутренний мир героя, его внутренние сомнения и стремления к победам.

Особое впечатление производят цирковые и акробатические номера, которые органично вплетены в драматическую ткань постановки. Вместо статичных сцен схваток зритель видит движение, полёт, напряжение и грацию, а каждая пластическая композиция становится метафорой преодоления.

Пластические сцены и хореографические вставки, исполненные артистами с мастерством цирковых акробатов, усиливают эмоциональное воздействие и создают эффект живого движения, превращая театр в арену, где драматическое действие и физическое напряжение сливаются воедино.

Не менее важную роль в создании атмосферы играют вокальные партии и музыка. Голоса сопровождают сцены борьбы и триумфа, усиливая драматизм и эмоциональную глубину. В моменты внутреннего кризиса героя музыка словно подсказывает залу, где сосредоточено внимание, а в кульминации она поднимает зрителей на эмоциональный подъём, ощущение которого невозможно передать словами.

Свет, звук, сценографические элементы усиливают драматический эффект: каждый жест, каждый взгляд артиста несет смысл и ощущение исторической эпохи.

Отдельного внимания заслуживает режиссёрская работа Акниета Жақсыгали.Его умение сочетать традиции казахской драматургии с современными театральными средствами делает постановку живой и динамичной. Он создает пространство, где историческая правда встречается с театральной метафорой, а сцена – арена не только физической борьбы, но и духовного преодоления.

Сцены сменяют друг друга ритмично: напряжение на спортивной арене сменяется интимными монологами, триумфальные моменты чередуются с тихими размышлениями о смысле побед и цене силы.

Финал спектакля не просто завершает повествование, а оставляет зрителя с ощущением внутреннего отклика: Когда герой поднимает воображаемый балуан тас, этот символ силы и испытания словно переносит зрителя в саму степь и одновременно в его внутреннюю борьбу с сомнениями и усталостью.

«Играть молодого Кажымукана это не просто демонстрировать физическую силу, мощь и моменты преодоления. Для меня важно передать его энергию, внутреннее спокойствие и стремление продолжить дело отца. Каждая тренировка на сцене – не только физическая нагрузка, но и способ почувствовать дух палуана, его стойкость и ответственность перед народом», – пояснил актер Бейбарыс Аскарбеков.

Молодая актриса Нурайым Тезекбаева признается, что роль воздушной гимнастки стала для нее серьезным вызовом.

«Надежда сочетает в себе хрупкость и стальной характер. В воздухе всё выглядит изящным, но за каждым движением скрываются изнурительные тренировки и проверка на прочность. Мы работали в очень сжатых сроках, но именно в этом преодолении и рождалась магия нашего номера», – считает она.

Творческий коллектив спектакля «Қажымұқан» получил множество теплых поздравлений после премьеры, включая слова поддержки от правнучки выдающегося палуана Айткен Мукан. Это добавило особую значимость событию, подчеркнув связь театра с историей и памятью народа.