К юбилею палуана: премьеру спектакля «Қажымұқан» представили в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Драма «Қажымұқан» на сцене театра имени А. Мамбетова стала громким культурным событием для столичной публики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Новая постановка объединила историю легендарного борца, глубокий драматизм и современное визуальное искусство. Спектакль не ограничивается биографическим повествованием: она погружает зрителя в многомерный мир легендарного казахского борца Кажымуканa Мунайтпасулы, раскрывая его характер через эмоции, движения и сценические метафоры. С первых минут спектакля ощущается, что перед нами не просто исторический эпос, а эмоциональная биография человека, который стал символом силы и национальной гордости.

Молодой Кажымукaн предстает перед зрителем на фоне бескрайних степей, где первые тренировки и борьба с собой формируют его характер.

Монологи героя уже с первых сцен показывают, что сила  – не только мышцы, а способность оставаться человеком, несмотря на испытания. Они звучат как нравственная заповедь, и через них спектакль устанавливает контакт с публикой, показывая внутренний мир героя, его внутренние сомнения и стремления к победам.

Особое впечатление производят цирковые и акробатические номера, которые органично вплетены в драматическую ткань постановки. Вместо статичных сцен схваток зритель видит движение, полёт, напряжение и грацию, а каждая пластическая композиция становится метафорой преодоления.

Пластические сцены и хореографические вставки, исполненные артистами с мастерством цирковых акробатов, усиливают эмоциональное воздействие и создают эффект живого движения, превращая театр в арену, где драматическое действие и физическое напряжение сливаются воедино.

Не менее важную роль в создании атмосферы играют вокальные партии и музыка. Голоса сопровождают сцены борьбы и триумфа, усиливая драматизм и эмоциональную глубину. В моменты внутреннего кризиса героя музыка словно подсказывает залу, где сосредоточено внимание, а в кульминации она поднимает зрителей на эмоциональный подъём, ощущение которого невозможно передать словами.

Свет, звук, сценографические элементы усиливают драматический эффект: каждый жест, каждый взгляд артиста несет смысл и ощущение исторической эпохи.

Отдельного внимания заслуживает режиссёрская работа Акниета Жақсыгали.Его умение сочетать традиции казахской драматургии с современными театральными средствами делает постановку живой и динамичной. Он создает пространство, где историческая правда встречается с театральной метафорой, а сцена –  арена не только физической борьбы, но и духовного преодоления.

Сцены сменяют друг друга ритмично: напряжение на спортивной арене сменяется интимными монологами, триумфальные моменты чередуются с тихими размышлениями о смысле побед и цене силы.

Финал спектакля не просто завершает повествование, а оставляет зрителя с ощущением внутреннего отклика: Когда герой поднимает воображаемый балуан тас, этот символ силы и испытания словно переносит зрителя в саму степь и одновременно в его внутреннюю борьбу с сомнениями и усталостью.

«Играть молодого Кажымукана  это не просто демонстрировать физическую силу, мощь и моменты преодоления. Для меня важно передать его энергию, внутреннее спокойствие и стремление продолжить дело отца. Каждая тренировка на сцене – не только физическая нагрузка, но и способ почувствовать дух палуана, его стойкость и ответственность перед народом», – пояснил  актер Бейбарыс Аскарбеков.

Молодая актриса Нурайым Тезекбаева признается, что роль воздушной гимнастки стала для нее серьезным вызовом.

«Надежда сочетает в себе хрупкость и стальной характер. В воздухе всё выглядит изящным, но за каждым движением скрываются изнурительные тренировки и проверка на прочность. Мы работали в очень сжатых сроках, но именно в этом преодолении и рождалась магия нашего номера», – считает она.

Творческий коллектив спектакля «Қажымұқан» получил множество теплых поздравлений после премьеры, включая слова поддержки от правнучки выдающегося палуана Айткен Мукан. Это добавило особую значимость событию, подчеркнув связь театра с историей и памятью народа.

