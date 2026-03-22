Премьера драмы «Шолпанның күнәсі» («Прегрешение Шолпан») в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева стала тонким и пронзительным прочтением казахской классики, где за сдержанной формой скрывается глубокая драма человеческих чувств, невыраженных слов и роковых решений

Постановка заслуженного деятеля Казахстана Гульсины Миргалиевой по мотивам повести Магжана Жумабаева «Прегрешение Шолпан» – редкий пример бережного и одновременно современного диалога с классикой. Отказ от адаптации текста и стремление сохранить авторское слово в его первозданной чистоте придают спектаклю особую внутреннюю силу. Здесь каждое слово звучит как признание, как исповедь, от которой невозможно отстраниться.

В отличие от традиционных трактовок, где центр внимания сосредоточен на судьбе Шолпан, здесь значительное внимание уделено образу Сарсенбая. Он предстает не просто участником событий, а человеком, переживающим собственную драму — тихую, сдержанную, но оттого не менее разрушительную.

Камерное решение превращает пространство в замкнутую вселенную, где нет ничего лишнего, кроме человеческих чувств. Актерское трио – Арай Омарова, Жанат Оспанов и Ергулан Жанпейсов в образах Шолпан, Сарсенбая и Азимбая существуют словно в вакууме собственной правды и боли, и именно эта сосредоточенность позволяет зрителю глубже прочувствовать их внутренние конфликты.

Одновременно спектакль поднимает сложные и болезненные темы: границы любви и жертвы, право на правду, ответственность за чужую судьбу. Главной становится тема недосказанности – той самой тишины, которая разрушает сильнее любых слов. Герои, находясь рядом, остаются бесконечно далеки друг от друга, и именно это одиночество становится источником трагедии. Постановка не предлагает готовых ответов и не стремится к морализаторству – напротив, она оставляет пространство для размышлений, позволяя каждому зрителю самостоятельно определить своё отношение к происходящему.

Визуальное решение спектакля, созданное Шынар Елембаевой, отличается лаконичностью и символизмом. Сцена не перегружена деталями, и это даёт возможность актёрам существовать в пространстве, где главным становится не внешний антураж, а внутреннее состояние. Пластика, выстроенная Асаном Борончиевым, и хореография Карины Жиренбаевой усиливают драматургию, позволяя телу говорить там, где слова уже бессильны.

«Для меня важной мыслью спектакля является то, что ребенок должен жить. В то же время искусство не терпит однозначных оценок и деления на черное и белое. Режиссер не должен навязывать зрителю готовый вывод -каждый человек приходит к собственной философии. У каждого свой путь и своя судьба. И решать, кому жить, дано не человеку - это воля Всевышнего. Слова Магжана Жумабаева обладают удивительной глубиной. Они дарят актёрам и зрителям особое духовное переживание. Тем не менее, несмотря на режиссёрские решения, для нас было важно сохранить авторский текст и его смысл в полной мере», – отметила режиссер.

Особое впечатление производит образ Шолпан в исполнении Арай Омарова. Её героиня – не абстрактный символ жертвы, а живая женщина, разрываемая противоречиями. Любовь, страх, надежда, отчаяние – все эти чувства переплетаются в её внутреннем мире, приводя к поступку, который невозможно оценить однозначно. Актрисе удаётся передать тончайшие психологические нюансы: от почти незаметной тревоги до глубокого внутреннего надлома. Зритель не просто наблюдает за её судьбой – он проживает её вместе с ней.

Исполнительница главной роли отметила, что в спектакле Шолпан предстает женщиной, готовой ради любви к мужу и семейного счастья пожертвовать всем – даже честью и душевным покоем. По ее словам, героиня идёт на смелый шаг, который, однако, не приносит счастливого исхода.

«Эта роль оказалась для меня глубокой и психологически сложной. В процессе подготовки я изучала судьбы семей, столкнувшихся с невозможностью иметь детей, стараясь понять скрытую за внешним спокойствием боль, годы ожидания и внутреннее напряжение.Часто люди не показывают своих переживаний окружающим, оставаясь наедине со своей бедой. Годы надежды, ответственность перед любимым человеком и внутренний надлом — всё это и приводит Шолпан к такому решению. Я допускала неоднозначную реакцию зрителей, но стремилась оправдать героиню, ведь её поступок продиктован любовью и желанием стать матерью», – пояснила она.

Актер Ергулан Жанпеисов отметил, что образ Азимбая в спектакле «Шолпанның күнәсі» для него стал не просто второстепенной ролью, а важным внутренним стержнем всей истории:

«Азимбай – не просто участник событий, а человек, который невольно становится частью чужой трагедии. В нём нет однозначного зла или правоты — он живой, со своими чувствами и слабостями. Для меня было важно показать его не как причину конфликта, а как отражение тех обстоятельств, в которых оказываются герои. Через него проявляется хрупкость человеческих решений и та грань, за которой поступки уже невозможно изменить», – считает спикер.

Реакция публики после премьеры оказалась показательной: в зале долго сохранялась тишина, словно зрители не спешили возвращаться в реальность. Многие отмечали, что спектакль вызывает противоречивые чувства — от глубокого сочувствия до внутреннего протеста. Но именно эта неоднозначность и становится его главным достоинством. Главная героиня не стремится понравиться – она стремится быть честной.

Так перед театралами разворачивается не просто постановка, а размышление о самой сути человеческой души. Драма не отпускает и после закрытия занавеса: он прорастает в чувствах зрителей тихим эхом вопросов, на которые каждому предстоит найти ответы.