Семья торговала наркотиками в Шымкенте

Родителей и их сына осудили на 18 и 16 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Злоумышленники принимали заказы на наркотики через интернет и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города.
Членов семьи и двух подельников правоохранители выявили в результате комплекса оперативных мероприятий.
«При проверке места жительства были обнаружены свертки с наркотиками, предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств. В ходе расследования, полицейские собрали все доказательства и направили материалы уголовного дела в суд. 22-летний сын как организатор преступлений приговорен судом к 18-ти годам лишения свободы, остальные четверо виновных – к 16 годам каждый», — заключили в правоохранительных органах.