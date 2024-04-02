Семья торговала наркотиками в Шымкенте

Родителей и их сына осудили на 18 и 16 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Злоумышленники принимали заказы на наркотики через интернет и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города.

Членов семьи и двух подельников правоохранители выявили в результате комплекса оперативных мероприятий.