Сенат одобрил освобождение и назначение членов ЦИК

Сенат на пленарном заседании одобрил освобождение и назначение членов ЦИК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, сенаторы освободили от должности члена Центральной избирательной комиссии Анастасию Щегорцову в связи с окончанием срока ее полномочий. Членом ЦИК она была с 2019 года.

Также депутаты поддержали кандидатуру Ляззат Суйндик на должность члена ЦИК, предварительно обсудив этот вопрос в рамках Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Ляззат Суйндик начала трудовую деятельность главным экспертом Мининформации, затем стала главой Комитета информации Мининформа. Также она была заместителем правления АО «Хабар».

«В последние годы активно работала в сфере коммуникаций. Уверен, что квалификация и опыт Ляззат Суйиндик дадут новый импульс работе ЦИК», - отметил спикер.

Фото: Сенат