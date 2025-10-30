Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Парламентарий отметила, что БРК играет ключевую роль в финансировании прорывных проектов, однако сегодня наблюдается несоответствие между заявленными задачами и фактическими направлениями поддержки.

Так, в 2024 году Банк профинансировал 58 проектов на сумму 1,4 трлн тенге, а за восемь месяцев текущего года - еще 48 проектов на 1,2 трлн тенге. При этом из 17 крупных прорывных проектов профинансирован лишь один - завод по производству автомобилей «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan».

Как рассказала депутат, при отборе проектов, БРК рассматривает заемщиков с точки зрения возврата кредитных средств на основе стандартных банковских процедур, без надлежащего учета и оценки их влияния на социально-экономическое развитие страны, общестрановой пользы, в том числе и для обрабатывающей промышленности.

«Имеется ряд вопросов, на которые следует обратить внимание, в первую очередь акционеру Банка - АО «НУХ «Байтерек». К ним относятся: слабая нацеленность на конечный результат, в том числе низкая ориентированность на экспорт и импортозамещение, недостаточная ориентированность проектов на получение востребованной продукции, диспропорция в отраслевой и региональной структуре поддержанных проектов», - сказала Ляззат Рысбекова.

Сенатор подчеркнула необходимость сосредоточить ресурсы на стратегических направлениях, а не на финансировании второстепенных проектов, таких как строительство гостиниц и так далее.