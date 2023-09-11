Сенаторы обсудили план работы Сената с учетом задач послания президента

На заседании бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили приоритеты работы палаты на новую сессию с учетом обозначенных главой государства в послании задач. Кроме того, была определена повестка заседания Сената, которое состоится 14 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Фото: Н.Байбулин

В ходе заседания депутаты обсудили обновленный план основных мероприятий палаты на IІ сессию VIIІ созыва. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег проводить свою работу в открытом и транспарентном формате, активнее участвовать на диалоговых площадках совместно с коллегами и экспертным сообществом.

«План основных мероприятий Сената на II сессию проработан с учетом задач, поставленных главой государства в послании народу. Эти мероприятия должны проходить открыто, с участием заинтересованных сторон, экспертов, специалистов различного профиля и представителей бизнеса. Важно активно вовлекать в совместную законотворческую работу представителей маслихатов», - резюмировал председатель Сената.

На предстоящем заседании Сената депутатами будет рассмотрен ряд законов, касающийся международной деятельности.

Кроме того, депутаты распределили между постоянными комитетами Сената законы, принятые Мажилисом.