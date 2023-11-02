Сенаторы требуют обеспечить больницы резервными генераторами

По мнению депутата, такие техногенные аварии могут негативно отразиться на спасении граждан в операционных блоках, реанимационных отделениях, отделениях диализа

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Депутат Сената Жанна Асанова требует обеспечить больницы страны резервными электроподстанциями на случай отключения электричества. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Поводом для депутатского запроса сенатора послужило отключение в столице электричества и воды на несколько часов вечером 29 октября.

По словам Асановой, такие техногенные аварии могут негативно отразиться на спасении граждан в операционных блоках, реанимационных отделениях, отделениях диализа.

«Для поддержания работоспособности всей медицинской техники всегда требуется электроэнергия, при отсутствии которой спасти или поддержать жизнь пациентам будет невозможно, поэтому оснащение больницы источниками резервного питания становится обязательным требованием. Вопрос модернизации устаревших ТЭЦ по стране сейчас является важной задачей, но эта работа еще не завершена. Поэтому говорить о том, что мы застрахованы от аналогичных аварий в будущем, еще рано», - считает депутат.

Она напомнила, что резервные генераторы в больницах обеспечивают непрерывное электроснабжение в случае аварий, отключения электричества или природных катаклизмов, они гарантируют работоспособность медицинского оборудования, включая аппараты и системы жизнеобеспечения, что критически важно для сохранения жизней пациентов.

«Однако по результатам статистических данных из открытых источников, на сегодня не все медицинские учреждения оснащены источниками резервного питания», - констатировала сенатор.

В этой связи депутат Асанова требует провести ревизию специализированных клиник и стационаров на предмет наличия современных автоматических генераторов бесперебойного питания, в том числе в отдаленных сельских районах, и в случае необходимости замены или отсутствия автоматических генераторов бесперебойного питания предусмотреть финансовые средства для их приобретения.