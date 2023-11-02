Сенаторы требуют обеспечить больницы резервными генераторами

Энергетика, Здравоохранение, Парламент
83
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По мнению депутата, такие техногенные аварии могут негативно отразиться на спасении граждан в операционных блоках, реанимационных отделениях, отделениях диализа

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Сената Жанна Асанова требует обеспечить больницы страны резервными электроподстанциями на случай отключения электричества. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Поводом для депутатского запроса сенатора послужило отключение в столице электричества и воды на несколько часов вечером 29 октября.

По словам Асановой, такие техногенные аварии могут негативно отразиться на спасении граждан в операционных блоках, реанимационных отделениях, отделениях диализа.  

«Для поддержания работоспособности всей медицинской техники всегда требуется электроэнергия, при отсутствии которой спасти или поддержать жизнь пациентам будет невозможно, поэтому оснащение больницы источниками резервного питания становится обязательным требованием. Вопрос модернизации устаревших ТЭЦ по стране сейчас является важной задачей, но эта работа еще не завершена. Поэтому говорить о том, что мы застрахованы от аналогичных аварий в будущем, еще рано», - считает депутат.

Она напомнила, что резервные генераторы в больницах обеспечивают непрерывное электроснабжение в случае аварий, отключения электричества или природных катаклизмов, они гарантируют работоспособность медицинского оборудования, включая аппараты и системы жизнеобеспечения, что критически важно для сохранения жизней пациентов.  

«Однако по результатам статистических данных из открытых источников, на сегодня не все медицинские учреждения оснащены источниками резервного питания», - констатировала сенатор.  

В этой связи депутат Асанова требует провести ревизию специализированных клиник и стационаров на предмет наличия современных автоматических генераторов бесперебойного питания, в том числе в отдаленных сельских районах, и в случае необходимости замены или отсутствия автоматических генераторов бесперебойного питания предусмотреть финансовые средства для их приобретения.

#Сенат #электроэнергия #депутатский запрос #больницы #генератор

Популярное

Все
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Кызылорде 100 молодых семей получат квартиры по программе «Сыр жастары»
«Клондайк» на госзакупках
Будет чемпионская дуэль
Медики уволены за антисанитарию
Экономическая дипломатия: на французском направлении
Путепровод на большую землю
Почему так и не открылась новая поликлиника в Петропавловске
Девятый нал
Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству
Отандық өндіріс: трудные дни переработки
Магнетизм музыки Назиба Жиганова
Учитель и «мама» в одном лице
Быть достойным примером
Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение
Посчитали, поругали, проголосовали
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
Речь, ставшая родной
Профессия – дарить тепло
Личность подозреваемого в совершении стрельбы в США установила полиция Льюистона
Игры номадов многогранны
Смаилов призвал упростить таможенные процедуры между странами ШОС
Карантин объявили из-за сибирской язвы в поселке в Карагандинской области
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Глава Сената предложил законодательно усилить поддержку мед…
Ерлан Кошанов: Бюджет позволяет выполнить все социальные об…
В Мажилисе требуют принять ряд мер по защите прав горняков
Когда вновь введут лицензирование деятельности дезинфекторо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]