Сердце останавливалось дважды: в Шымкенте спасли тяжелого пациента

У пациента не было пульса, он потерял сознание, сердечного приступа не было.



Медицинские работники срочно начали реанимационные мероприятия, параллельно взяли анализы и сделали УЗИ.

Гемоглобин 57г/л после формирования сердечного ритма. Из брюшной полости удалили 1 000-1 200 мл жидкости.

«Пациент, у которого нормализовался ритм сердца, был срочно прооперирован хирургами и анестезиологами. Во время операции в брюшной полости было до 4 000 мл крови. Во время операции сердце еще раз остановили и продолжили переливание крови. В ходе операции выяснилось, что печень и межжелудочная связка разорваны, их хирургически связали», - говорится в сообщении.

Врачи заявили, что операция прошла успешно, и через двое суток пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение. К счастью, пациент быстро пошел на поправку, несмотря на клиническую смерть и тяжелую операцию.



Пациент, находившийся под наблюдением медперсонала после операции около месяца, выздоровел и выписан из больницы.