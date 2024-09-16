Сердце останавливалось дважды: в Шымкенте спасли тяжелого пациента

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

60-летний мужчина был госпитализирован в шымкентскую городскую клиническую больницу №1 18 августа в 04:00 в критическом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

У пациента не было пульса, он потерял сознание, сердечного приступа не было.
 
Медицинские работники срочно начали реанимационные мероприятия, параллельно взяли анализы и сделали УЗИ.
Гемоглобин 57г/л после формирования сердечного ритма. Из брюшной полости удалили 1 000-1 200 мл жидкости.

«Пациент, у которого нормализовался ритм сердца, был срочно прооперирован хирургами и анестезиологами. Во время операции в брюшной полости было до 4 000 мл крови. Во время операции сердце еще раз остановили и продолжили переливание крови. В ходе операции выяснилось, что печень и межжелудочная связка разорваны, их хирургически связали», - говорится в сообщении.

Врачи заявили, что операция прошла успешно, и через двое суток пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение. К счастью, пациент быстро пошел на поправку, несмотря на клиническую смерть и тяжелую операцию.
 
Пациент, находившийся под наблюдением медперсонала после операции около месяца, выздоровел и выписан из больницы.

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#Шымкент #сердце #врачи

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