Ислам Байрамуков получил новое назначение в Минтуризма и спорта
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Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника министра туризма и спорта РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС
Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Он является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе, двукратным обладателем Кубка Азии.
В 2000 году стал чемпионом Азии. Также он чемпион восточноазиатских игр и неоднократный чемпион Казахстана.