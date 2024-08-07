Ислам Байрамуков получил новое назначение в Минтуризма и спорта

Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков назначен на должность омбудсмена по спорту - внештатного советника министра туризма и спорта РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС

Фото: gurk.kz

Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.

Он является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе, двукратным обладателем Кубка Азии.

В 2000 году стал чемпионом Азии. Также он чемпион восточноазиатских игр и неоднократный чемпион Казахстана.