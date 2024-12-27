Серик Джунисбеков назначен председателем комитета в МЧС РК

С августа текущего года он исполнял обязанности председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Джунисбеков Серик Турсыналиевич назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в Таразе в 1981 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. следователем Управления внутренних дел Жамбылской области.

2003-2007 гг. – специалист-следователь, старший следователь Департамента внутренних дел Жамбылской области.

С 2007 по 2010 гг. работал в структуре Научно-исследовательского института Академии МВД РК.

2010-2018 гг. – начальник отдела, заместитель начальника Штаб-управления, заместитель начальника, начальник Управления административной полиции, заместитель начальника ДВД Жамбылской области.

В 2019 г. был заместителем начальника Алматинской академии МВД РК.

2019-2021 гг. – первый заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области.

2021-2023 гг. – первый заместитель начальника, начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

2023-2024 гг. – начальник Костанайской академии МВД РК.

В 2024 г. – начальник Департамента МЧС РК.

С августа 2024 г. – и.о. председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.