Серик Сермагамбетов назначен председателем Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

С января прошлого года он руководил Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сермагамбетов Серик Сагитжанович назначен на должность председателя Комитета рыбного хозяйства министерства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Евразийский университет им. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим экономистом центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства.

2005-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылорды

2008-2009 гг. — заместитель акима Шиелийского района Кызылординской области.

2009-2011 гг. — начальник Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

2011-2014 гг. — аким Жалагашского района Кызылординской области.

2015-2016 гг. — директор КГУ «Центр мобилизационных работ и оперативного анализа в кризисных ситуациях» аппарата акима Кызылординской области.

2016-2018 гг. — руководитель Управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области.

2018-2021 гг. — председатель территориального объединения профсоюзов «Кызылординский областной центр профсоюзов».

2021-2024 гг. — аким Аральского района Кызылординской области.

С января 2024 г. — руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.