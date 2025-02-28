Серик Жумангарин встретился с главой миссии МВФ в Казахстане

Он отметил, что Казахстан всегда высоко ценит экспертное мнение МВФ и его рекомендации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК поздравил Али Джавада Аль-Эйда с назначением на должность главы миссии МВФ, которое состоялось 28 января 2025 года, отметив, что Казахстан всегда высоко ценит экспертное мнение МВФ и его рекомендации, которые стали незаменимым ресурсом для формирования экономической политики страны и принятия важных стратегических решений.

«Казахстан плодотворно сотрудничает с Фондом уже более 30 лет, получая его неоценимую поддержку. Наше долгосрочное партнерство с МВФ исключительно важно для обеспечения экономической стабильности и качественного устойчивого роста экономики Казахстана», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Участники встречи отметили положительные результаты реализованных проектов, направленных на проведение структурных реформ, развитие налогово-бюджетной политики и национального финансового рынка, в реализации которых были приняты во внимание опыт и рекомендации Фонда. Отмечен существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества Регионального центра развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии МВФ, функционирующего в Алматы с 2021 года.

Также вице-премьер и глава миссии обсудили планы государства по финансированию реального сектора экономики, реализации бюджетно-налоговой реформы и другие аспекты взаимодействия.