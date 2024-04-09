Жители затопленных сел готовы переехать в райцентр в Актюбинской области

8 апреля вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Там затопило 340 домов, в настоящее время под водой остаются еще 49. Жители наиболее пострадавших поселков находятся в трех эвакуационных пунктах в селе Уил.

Вице-премьер осмотрел состояние эвакуационных пунктов и выслушал вопросы пребывающих людей. Больше всего их интересовали вопросы механизма возмещения средств за пострадавшее жилье, его справедливой оценки, возможности построить свое жилье самостоятельно либо получить денежную компенсацию. Серик Жумангарин обещал на уровне правительства рассмотреть все предложенные варианты.

Жители населенных пунктов Екпетал на 48 домов и Жанабас на 19 домов, которые полностью затопило во время паводков, выразили готовность переехать в районный центр Уил навсегда, если им там построят дома. Серик Жумангарин поручил акиму района Аскару Казыбаеву обговорить с жителями этих и других пострадавших населенных пунктов все детали и возможности переезда. В Уиле есть готовые для строительства новых домов земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой.

Следующая встреча состоялась с жителями села Шикудук в Саралжынском сельском округе. Там 30 домов, где проживает около 200 человек. Основной вид деятельности – животноводство, разводят крупный рогатый скот. Село еще остается отрезанным от внешнего мира, продукты, необходимые товары, ГСМ доставляются вертолетами или на лодках. Есть запас продуктов, электричество вырабатывается дизельными генераторами.

Жители Шикудука обратились к вице-премьеру с просьбой решить проблему энерго-, водоснабжения поселка, провести водопровод до находящейся в двух километрах от села законсервированной скважины, а также провести дорогу в село. Аким Уилского района Аскар Казыбаев сообщил, что линии энергоснабжения начнут восстанавливать, как только спадет вода. Другие поднятые вопросы вице-премьер поручил рассмотреть руководству района и области.

Также вице-премьер осмотрел поврежденный мост через реку Уил и на месте обсудил со специалистами КазДорНИИ возможность скорейшего начала восстановительных работ.