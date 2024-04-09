Жители затопленных сел готовы переехать в райцентр в Актюбинской области

Паводки
123
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

8 апреля вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

Там затопило 340 домов, в настоящее время под водой остаются еще 49.  Жители наиболее пострадавших поселков находятся в трех эвакуационных пунктах в селе Уил.

Вице-премьер осмотрел состояние эвакуационных пунктов и выслушал вопросы пребывающих людей. Больше всего их интересовали вопросы механизма возмещения средств за пострадавшее жилье, его справедливой оценки,  возможности построить свое жилье самостоятельно либо получить денежную компенсацию. Серик Жумангарин обещал на уровне правительства рассмотреть все предложенные варианты. 

Жители населенных пунктов Екпетал на 48 домов и  Жанабас на 19 домов, которые полностью затопило во время паводков,   выразили готовность переехать в районный центр Уил навсегда, если им там построят дома. Серик Жумангарин поручил акиму района Аскару Казыбаеву обговорить с жителями этих и других пострадавших населенных пунктов все детали и возможности переезда.  В Уиле есть готовые для строительства новых домов земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой. 

Следующая встреча состоялась с жителями села Шикудук в Саралжынском сельском округе. Там 30 домов, где проживает  около 200 человек. Основной вид деятельности – животноводство, разводят крупный рогатый скот. Село еще остается отрезанным от внешнего мира, продукты, необходимые товары, ГСМ доставляются вертолетами или на лодках. Есть запас продуктов, электричество вырабатывается дизельными генераторами.

Жители Шикудука обратились к вице-премьеру с просьбой решить проблему энерго-, водоснабжения поселка, провести водопровод до находящейся в двух километрах от села законсервированной скважины, а также провести дорогу в село. Аким Уилского района Аскар Казыбаев сообщил, что линии энергоснабжения начнут восстанавливать, как только спадет вода. Другие поднятые вопросы вице-премьер поручил рассмотреть руководству района и области. 

Также вице-премьер осмотрел поврежденный мост через реку Уил и на месте обсудил со специалистами КазДорНИИ возможность скорейшего начала восстановительных работ.  

 

#Актюбинская область #паводки #Правительство #Жумангарин

Популярное

Все
Паводок в Костанайской области пошел на спад
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Рыбаков, провалившихся в воду на весеннем льду, спас житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев
Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Кто хочет работать, тот ищет возможности
Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом
В адрес этих ребят звучат только слова благодарности
Компания освоила технологию, позволяющую на месте производить балки для мостов и путепроводов
Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 180%
В районе Алтай власть оперативно помогла снять угрозу подтопления жителям села на берегу Бухтармы
Ситуация стабилизируется, но опасность не миновала
На пересохшем дне Арала сажают саксаул
С беспрецедентным половодьем продолжают бороться в Казахстане и России
Обсуждены меры поддержки населения в паводковый период
Имя и дела его бессмертны
Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Что происходит в затопленном Кульсары
В Костанайской области завершена активная фаза паводков
Движение на 15 автодорогах ограничили в Казахстане
Пик притока воды в водохранилище Актюбинской области пройде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]