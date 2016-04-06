Сервис реализуется на базе платформы мобильной и электронной коммерции группы компаний «Интервэйл». В сообщении партнеров проекта отмечается, что с его помощью пользователи смогут максимально легко и быстро совершать денежные переводы. Чтобы перекинуть деньги из электронного кошелька Wallet One, необходимо в разделе «Оплата» личного кабинета ввести номер карты получателя и сумму перевода. А чтобы совершить переводы с карты на карту, достаточно ввести их реквизиты и сумму.