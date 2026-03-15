Северная Корея запустила более 10 неопознанных баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).

В заявлении указано, что Южная Корея усилила наблюдение и боевую готовность на случай, если КНДР запустит больше снарядов. В ОКНШ отметили, что обмениваются информацией о ракетах с США и Японией.

Сегодня утром военное командование Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила как минимум «один неопознанный снаряд» в восточном направлении. В Минобороны Японии заявили, что снаряд, предположительно, был баллистической ракетой.

Северная Корея запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря 27 января. С начала текущего года это третий раз, когда КНДР запускает снаряды со своей территории.