Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен” (далее - НПП РК) настоящим уведомляет о том, что Президиум НПП РК принял решение о созыве Съезда.

Съезд НПП РК состоится 4 ноября 2022 года в 10:00

Форма проведения Съезда: очная (в случае введения ограничительных мер – дистанционно, в формате с применением видео-конференц-связи).

Место: г.Астана, улица Достык 16 (The Ritz-Carlton, Astana).

Регистрация с 9.00 до 10.00

Повестка дня:

1. О создании региональных палат областей Абай, Жетісу, Ұлытау. Об определении количественного состава Региональных советов палат предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы.

2. О некоторых вопросах органов управления НПП РК.

- о досрочном прекращении полномочий и избрании отдельных членов Президиума НПП РК;

- об утверждении срока полномочий Правления НПП РК.

3. Об утверждении индикативного среднесрочного бюджета НПП РК на трехлетний период (2023-2025 гг.).

4. Итоги комплексного анализа деятельности НПП РК, проведенного ТОО “Аудиторская компания “Учет” (комплекс услуг DueDiligence).

5. Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии НПП РК.

6. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности НПП РК за 2021 год.

8. О ходе исполнения решения внеочередного IХ Съезда НПП РК по реформированию НПП РК, включая предлагаемые изменения в Закон РК “О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан”.

9. Разное.

Материалы по вопросам повестки дня будут направлены в адрес участников Съезда дополнительно до даты проведения Съезда посредством электронной связи.

Телефоны для справок: +7(7172) 91-93-90, 1432