Неизвестный расставил капкан в президентском парке в Астане

Полиция в Астане ищет нарушителей, поставивших капкан в одном из парков города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/zhaloby.astana/

Капкан сняла на видео астанчанка во время прогулки по президентскому парку. По всей видимости, в ловушку уже угодило какое-то животное. По предположению автора ролика, оторванная лапка в капкане может принадлежать собаке.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!

Полицейские УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место и обнаружили капкан.

«Проводятся мероприятия по установлению личностей правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно законодательству», – заверили в полиции.