Ушел из жизни ветеран органов нацбезопасности Саят Мынбаев ВДВ

28 апреля 2021 года в возрасте 72 лет ушел из жизни уважаемый человек, Генерал-майор КНБ РК, ветеран Афганской войны и горячо любимый муж и отец Саят Мукаметбаевич Мынбаев. Он посвятил себя службе и защите нашей Родины, передав молодому поколению бесценные знания. Саят Мукаметбаевич был образцовым семьянином, воспитавшим своего сына и внуков успешными и прогрессивными людьми. Он был и останется для многих людей защитником, опорой и примером для подражания.



Любим. Помним. Скорбим.



