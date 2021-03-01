В Сарыаркинский районный суд г. Нур-Султана РК 5 февраля 2021 года поступило заявление Чирьева Игоря Дмитриевича, проживающего по адресу: г. Нур-Султан, ул. И. Есенберлина, д. 21, кв. 24, о признании гражданина Чирьева Дмитрия Игоревича, 2 марта 1976 года рождения, умершим, последний известный адрес места жительства которого: г. Нур-Султан, ул. И. Есенберлина, д. 21, кв. 24, в 2015 году выехал в Российскую Федерацию по направлению г. Санкт-Петербург. Суд предлагает лицам, имеющим сведения о месте пребывания гражданина Чирьева Дмитрия Игоревича, 2 марта 1976 года рождения, умершим, сообщить об этом суду по адресу: г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, 43/1, в трехмесячный срок со дня публикации. Контактный телефон WhatsApp: +7-707-101-43-43, на электронную почту 010203@sud.kz.
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