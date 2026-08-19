Шахтеры Улытау призвали казахстанцев сделать свой выбор

Шахтеры области Улытау спустились в самую глубокую точку действующей шахты и записали видеообращение к казахстанцам. Горняки призвали граждан принять участие в предстоящих выборах депутатов нового однопалатного Курултая, передает коореспондент Kazpravda.kz

Скриншот видео

Место для обращения было выбрано неслучайно. Шахтеры не стали искать привычную публичную площадку, а высказали свою позицию там, где ежедневно трудятся. Глубоко под землей прозвучал простой посыл: будущее страны касается каждого человека независимо от его профессии и места работы.

В самом поступке горняков заложен яркий символический контраст. Они спустились в глубины земли, чтобы напомнить о высокой цели страны. Расстояние до поверхности не отдаляет их от жизни общества, а нелегкая работа в шахте не делает их голос менее значимым.

Шахтерский труд требует дисциплины, взаимного доверия и личной ответственности. Под землей общий результат и безопасность всей команды зависят от точных действий каждого человека. Этот принцип перекликается с выборами: общий выбор страны также складывается из личного решения каждого гражданина.

Обращение шахтеров несет и другой важный смысл. Новый Курултай станет представительным органом страны, поэтому при его формировании должны быть услышаны граждане разных профессий, регионов и поколений. Голос рабочего из глубины шахты имеет такое же значение, как голос любого другого избирателя.

Свою основную мысль шахтеры выразили в нескольких фразах:

«Мы спускаемся в самые глубины земли, но думаем о высокой цели страны. 23 августа сделай свой выбор. Голос, прозвучавший из самых глубин, – это голос Улытау!».

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Своим поступком шахтеры показали, что гражданская ответственность не зависит от расстояния, условий труда или занимаемой должности. Она начинается с понимания личной роли в общем будущем страны.

Голос из глубины шахты стал громким напоминанием: общий выбор начинается в каждом регионе, в каждом трудовом коллективе и с решения каждого гражданина.