​Шанс на достойную жизнь

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Законопроект с сопутствующими поправками был презентован вчера в Мажилисе.

Как отметил, представляя документ, заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, проект закона «О пробации» с сопутствующими поправками разработан в рамках исполнения 33-го шага Плана нации – «100 конкретных шагов». С действующими с 2012 года приговорной и постпенитенциарной стадиями вводится досудебная и пенитенциарная пробация.

Законопроектом предусматриваются нормы по взаимодействию службы пробации с государственными органами, организациями и гражданами, а также с неправительственными организациями по вопросам оказания социально-правовой помощи лицам, подпадающим под условное наказание. Основанием для оказания ее лицам, находящимся на учете службы пробации, будет индивидуальная программа оказания социально-правовой помощи, которая будет основываться на комплексном изучении личности и жизненной ситуации, а также содержать комплекс мер, оказываемых местными исполнительными органами, организациями и гражданами.

На заседании было отмечено, что устанавливаются механизмы осуществления деятельности службы пробации для каждой стадии. Досудебная пробация будет заключаться в оказании социально-правовой помощи подозреваемому, направленной на коррекцию его поведения, предупреждение совершения им новых уголовных правонарушений. Она будет применяться в отношении следующих лиц: несовершеннолетние, инвалиды, женщины в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, беременные, имеющие малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, а также воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет. При этом досудебная пробация не будет применяться в отношении лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей.

Предлагаемая пенитенциарная пробация состоит в разработке службой пробации совместно с администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы и реализации индивидуальной программы ресоциализации, включающей подготовку осужденного к освобождению и постпенитенциарной пробации. А под пенитенциарную будут подпадать осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы на определенный срок, которым до отбытия срока наказания остался один год.

В ходе презентации выступила также вице-министр здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова. Она проинформировала, что за 10 месяцев в Казахстане через службы пробации прошли порядка 905 человек, из которых 713 были трудоустроены, 20 направлены на общественные работы и социальные рабочие места, 140 прошли обучение и 17 создали семьи, 15 людям было оказано содействие в получении жилья. В уполномоченные органы занятости и социальных программ в регионах за этот период обратились 2 293 человека, из которых половина были направлены службой пробации, 25% – местной полицейской службой и 18% – самостоятельно.

– Вместе с этим необходимо отметить, что сегодня у нас действует закон о «Специальных социальных услугах» и есть утвержденные стандарты, которые предусматривают оказание помощи. Если человек одинок – пенсионер или инвалид, его направляют в дом-интернат. Сегодня в медико-социальных учреждениях проживают 242 человека. За 10 месяцев 2016 года прибыло 36 человек. В случае если нет средств к проживанию или места жительства, предлагают проживание в центрах социальной адаптации, – добавила С. Жакупова.

Самая большая работа, по ее словам, в рамках законопроекта на подготовительном этапе была проведена по интеграции информационных систем.

В презентации участвовали представители политических партий, не прошедших в Парламент, а также НПО, общественных и международных организаций. В заседании также приняли участие эксперты, ученые, представители ряда министерств и других госорганов.

При презентации сопутствующего проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пробации» было отмечено, что вносятся поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, закон «Об органах внутренних дел». они направлены на приведение действующего законодательства в соответствие с проектом закона РК «О пробации». 

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