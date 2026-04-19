Против буллинга - через диалог: карагандинские прокуроры стали наставниками в школах

Закон и Порядок
19

В Карагандинской области запустили проект гражданского наставничества в школах и колледжах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры и ветераны правоохранительных органов начали работать со школьниками и студентами. Они проводят встречи, обсуждают с подростками вопросы закона, ответственности и поведения в обществе. 

«Проект гражданского наставничества реализуется при участии сотрудников прокуратуры, ветеранов и педагогов. Основная задача - через прямой диалог донести до подростков важность соблюдения закона и личной ответственности. Такие встречи помогают формировать у молодежи правильные жизненные ориентиры. Также особое внимание уделяется профилактике буллинга и правонарушений», - сообщает прокуратура области.

Инициатива поддержана Генеральным прокурором страны и уже охватила ряд учебных заведений региона.

#школа #прокуратура #наставничество

Против буллинга - через диалог: карагандинские прокуроры стали наставниками в школах
