Акцию по сохранению культурного наследия провели в Казахстане

Таза Казахстан
15

Волонтеры вышли на уборку памятников, передает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

В Казахстане прошла республиканская акция «Мәдени мұраны бірге сақтайық», направленная на сохранение историко-культурного наследия и развитие волонтерского движения.

Инициатива реализована в рамках программы Таза Қазақстан и концепции «Адал азамат» при участии Гражданский Альянс Казахстана. Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, который ежегодно отмечается 18 апреля.

«Акция охватила все регионы страны и объединила волонтеров, общественные организации и местные сообщества. В рамках мероприятий проведены работы по очистке и благоустройству объектов историко-культурного наследия. Особое внимание уделено вовлечению граждан в процессы сохранения национальных ценностей. Инициатива направлена на формирование ответственного отношения к культурному наследию», - сообщает Министерство культуры и информации.

Старт акции был дан в Жамбылская область на территории дворцового комплекса Акыртас, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во всех регионах страны прошли субботники, благоустройство памятников и информационно-просветительские мероприятия. Важным итогом стало создание клубов «Madenietti Mura волонтерлері» в 20 регионах Казахстана, которые продолжат работу на постоянной основе.

Акция направлена на объединение усилий государства, общества и граждан в вопросах сохранения культурного наследия и развития экологической культуры.

#акция #волонтеры #Таза Казахстан

