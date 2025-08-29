Шел солдат, преград не зная

Свет Победы
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Уагыз Амербаев родился 15 июня 1916 года в селе Енбекши Жарминского района бывшей Семипалатинской области, в краю бескрайних степей. Судьба его оказалась непростой: молодость пришлась на тяжелые предвоенные годы, а зрелость – на самую жестокую войну прошлого столетия.

фото из архива семьи Уагизовых

24 июня 1941 года он стоял в строю, готовый защищать свою Родину. В составе 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии он сражался на фронтах Великой Отечественной, пройдя бое­вой путь в рядах 3-го Белорусского фронта. Будучи сержантом, гвардейцем Красной армии, не раз проявлял храбрость, терпение и стойкость.

Фронтовик не любил говорить о войне, но один случай остался в воспоминаниях. Лютой февральской ночью был получен приказ командира батальона: необходимо в одиночку пробраться через занятую врагом территорию и доставить секретные документы в штаб полка.

При этом командир предупредил, что в случае угрозы захвата необходимо немедленно уничтожить документы. Если бы они попали в руки фашистов, исход боя мог бы измениться. Фашисты постоянно освещали местность ракетами, а их снайперы днем и ночью держали все происходящее под прицелом.

«Мне повезло, что за день до этого выпал густой снег, скрадывающий очертания. Я полз всю ночь, стараясь не оставлять следов, зарываясь в снег, чтобы не быть замеченным. Иногда слышались немецкие голоса – их окопы были совсем рядом. Меня спасал белый маскхалат, но даже он не мог скрыть волочащийся след на снегу. На мгновение мелкнула мысль: «Наверное, это и есть мое последнее пристанище», – вспоминал Уагыз Амербаев. – Меня больше всего беспокоило, что у немцев поблизости могут оказаться собаки: если бы они меня учуяли, спастись было бы практически невозможно. Впереди ждала река, ледяная вода доходила до пояса, замерзшие руки и ноги переставали слушаться, но отступать было нельзя».

Вся одежда на нем промокла, тяжело было двигаться дальше. Но к рассвету он добрался до штаба и передал секретный пакет командиру полка. Солдата сразу отправили в лазарет – у него было сильное переохлаждение. За успешную доставку секретных документов его представили к награде.

На фронте Уагыз Амербаев был трижды тяжело ранен и получил одно легкое ранение, вернулся инвалидом, но даже после этого продолжил жить достойно, строить будущее своей семьи, оставаясь примером мужества и стойкости для окружающих. Вместе с супругой воспитали четверых сыновей. И сегодня фронтовую историю деда бережно хранят его внуки и правнуки. А о боевых заслугах напоминают медали «За отвагу» и «За бое­вые заслуги».

#память #история #ВОВ #Уагыз Амербаев

Популярное

Все
В приоритете цифровая безопасность
Каждый шаг на благо людей
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Хранить раритеты – почетная миссия
ИИ активно внедряют в школьную программу
Социальные выплаты гарантированы
Обучение никогда не заканчивается
Вставай рано и здоровайся на казахском
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Новую школу построят в Атырау
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд подписали Казахстан и Кыргызстан
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

«Искусство, как маяк, всегда сияло...»
Почти век безызвестности…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]