24 июня 1941 года он стоял в строю, готовый защищать свою Родину. В составе 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии он сражался на фронтах Великой Отечественной, пройдя бое­вой путь в рядах 3-го Белорусского фронта. Будучи сержантом, гвардейцем Красной армии, не раз проявлял храбрость, терпение и стойкость.

Фронтовик не любил говорить о войне, но один случай остался в воспоминаниях. Лютой февральской ночью был получен приказ командира батальона: необходимо в одиночку пробраться через занятую врагом территорию и доставить секретные документы в штаб полка.

При этом командир предупредил, что в случае угрозы захвата необходимо немедленно уничтожить документы. Если бы они попали в руки фашистов, исход боя мог бы измениться. Фашисты постоянно освещали местность ракетами, а их снайперы днем и ночью держали все происходящее под прицелом.

«Мне повезло, что за день до этого выпал густой снег, скрадывающий очертания. Я полз всю ночь, стараясь не оставлять следов, зарываясь в снег, чтобы не быть замеченным. Иногда слышались немецкие голоса – их окопы были совсем рядом. Меня спасал белый маскхалат, но даже он не мог скрыть волочащийся след на снегу. На мгновение мелкнула мысль: «Наверное, это и есть мое последнее пристанище», – вспоминал Уагыз Амербаев. – Меня больше всего беспокоило, что у немцев поблизости могут оказаться собаки: если бы они меня учуяли, спастись было бы практически невозможно. Впереди ждала река, ледяная вода доходила до пояса, замерзшие руки и ноги переставали слушаться, но отступать было нельзя».

Вся одежда на нем промокла, тяжело было двигаться дальше. Но к рассвету он добрался до штаба и передал секретный пакет командиру полка. Солдата сразу отправили в лазарет – у него было сильное переохлаждение. За успешную доставку секретных документов его представили к награде.

На фронте Уагыз Амербаев был трижды тяжело ранен и получил одно легкое ранение, вернулся инвалидом, но даже после этого продолжил жить достойно, строить будущее своей семьи, оставаясь примером мужества и стойкости для окружающих. Вместе с супругой воспитали четверых сыновей. И сегодня фронтовую историю деда бережно хранят его внуки и правнуки. А о боевых заслугах напоминают медали «За отвагу» и «За бое­вые заслуги».