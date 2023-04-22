Схемы движения трех автобусных маршрутов изменили в Астане из-за дорожных работ

В столице начали ремонтные работы на транспортной развязке по пр. Р. Кошкарбаева – пр. Аль-Фараби, в связи с чем с 22 апреля полностью закрыто движение транспорта на этом участке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«Будут перекрыты правосторонние съезды в направлении ЖМ Железнодорожный, а также подъем со стороны пр. Аль-Фараби в направлении Р. Кошкарбаева.

В связи с этим с 22 апреля по 26 апреля текущего года будет полное перекрытие движения для автотранспортных средств по вышеуказанному участку», – сообщили чиновники.

Также принято решение о временном изменении схем движения ряда автобусных маршутов.

Кроме того, начались ремонтные работы по улице Актасты. В связи с этим с 11:00 до 23:00 22 апреля полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Горького до ул. Акжар.

Жителей и гостей столицы просят планировать маршруты с учетом введенных ограничений.