Шесть аэропортов проверили в РК на безопасность

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены результаты проверки аэропортов на предмет технического состояния аэродромов и необходимости обеспечения полетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С докладом выступил генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду.

«Согласно Вашего поручения, инициированному в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании AZAL, нами проверено шесть аэропортов в порядке приоритетности: Астана, Павлодар, Алматы, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск – на предмет технического состояния аэродромов и необходимого обеспечения полетов. Кроме того, были проведены перронные проверки 71 гражданских воздушных судов шести регулярных авиаперевозчиков – Air Astana, SCAT, Qazaq Air, FlyArystan, проведен анализ подготовки и предполетного контроля 686 пилотов авиакомпаний», — сказал К. Раду.

Также совместно с Главной транспортной прокуратурой продолжаются внеплановые проверки основных субъектов гражданской авиации, включая вопросы авиационной безопасности.



По данным Министерства транспорта, уровень безопасности полетов был повышен с 74% до 82%.

Напомним, после авиакатастрофы вблизи города Актау премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности, в том числе по проведению внеплановой ревизии.