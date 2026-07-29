Столичный аэропорт незаконно взимал сборы с поставщиков авиатоплива

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Столичный Департамент АЗРК выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев», сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что аэропорт, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, взимал с поставщиков авиатоплива неурегулированный сбор, при отсутствии возможности отказа от данных условий и альтернативных поставщиков услуги.

В ходе расследования также выяснилось, что последовательное изменение размера сбора - от 16 240 до 77 852 тенге за тонну, а затем до 60 137 тенге, повлекло увеличение финансовой нагрузки на участников рынка и риски роста стоимости авиатоплива для конечных потребителей.

Действия АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» квалифицированы как злоупотребление монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК).

Итоги расследования признаны законными судом первой инстанции.