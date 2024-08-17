Шесть человек, включая полицейских, погибли в ДТП в Жамбылской области

Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей, передает Kazpravda.kz

Фото: tengrinews.kz

Сегодня, 17 августа, около 01:00 часов на 40-м км автодороги значения Мерке - Шу - Бурылбайтал произошло ДТП.

Водитель авто Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia.

«В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей», - говорится в сообщении.

В автомобиле Toyota находилось 8 пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту начато досудебное расследование.