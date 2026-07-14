Шесть наград Ордоса

Старт медальной серии дала Анастасия Рыпакова, выступавшая в прыжках в длину. В своей лучшей попытке она улетела на 6,11 м, что принесло спортсменке серебряную медаль и звание вице-чемпионки Азии. В борьбе за золото Рыпакова уступила лишь хозяйке соревнований Инъин Хуан (6,48 м), а бронзу получила представительница Вьетнама Ха Тхи Тхюи Ханг (6,10 м).

Второй серебряный триумф Казахстана случился в секторе для многоборья. Алина Чистякова продемонстрировала отличную стабильность в семиборье: набрав по итогам семи дисциплин 5 737 очков, она поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Золото – у китаянки Синью Ху (5 802), бронза у Угилой Норбоевой (5 572) из Узбекистана.

Максим Балабин порадовал бронзовым успехом в прыжках с шестом. Преодолев планку на высоте 5,05 м, наш шестовик уверенно вошел в тройку сильнейших. Золото в этом виде программы у Сейфелдина Абдельсалама из Катара (5,45 м), а серебро у Жуй Лю (5,20 м) из КНР.

Еще одну бронзовую медаль принесла сборной Ясмина Токсанбаева. На сложнейшей дистанции в 20 км по спортивной ходьбе она финишировала третьей с результатом 1 час 41 минута 26 секунд. А Эльмира Калимуллина заняла почетное пятое место (1:50:38). Первые две строчки – у Нин Цзиньлинь (1:38:24) и Доу Мао­цо (1:39:01) из КНР.

Яркой точкой азиатского первенства для Казахстана стали эстафетные забеги, где наши девушки дважды поднимались на третью ступень пьедестала. В эстафете 4 х 100 м квартет в составе Анны Шумило, Екатерины Пузыревой, Татьяны Но и Дарьи Гридасовой завоевал бронзовые награды, уступив только командам Китая и Индии. Позже успехом увенчалась и эстафета 4 х 400 м: Анна Шумило, Анастасия Цвиркунова, Екатерины Колода и Марии Шувалова с результатом 3:37.65 заняли третье место, пропустив вперед представительниц Индии и хозяек соревнований.

Не все дисциплины принесли нашей сборной медали, однако казахстанские атлеты боролись в каж­дом финале. В беге на 800 м Аяна Болатбеккызы заняла шес­тое место, а позже, на 1 500 м, она финишировала четвертой. На дистанции 400 м Мария Шувалова и Анна Шумило финишировали на четвертой и шес­той позициях. В барьерном беге на 400 м Екатерина Колода стала пятой, а Анастасия Цвиркунова – шестой.