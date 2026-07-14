Шесть наград Ордоса
Кошкарбек Тусипов
В Ордосе (КНР) завершился первый молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет (U23). Это абсолютно новый формат соревнований, учрежденный Азиатской легкоатлетической ассоциацией: раньше на континенте проводились только взрослые и юниорские первенства (U20), из-за чего спортсмены 20–22 лет оказались в соревновательном вакууме. Четыре дня напряженных состязаний собрали лучших молодых легкоатлетов континента. Сборная Казахстана (4 мужчины и 17 женщин) завоевала на этом историческом турнире два серебра и четыре бронзы.