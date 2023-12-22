Шесть пунктов в рейтинге

В сентябрьском Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ подчеркнул, что формирование прочного промышленного каркаса страны – на сегодня одна из самых важных задач. Новая парадигма экономического развития будет основана на эффективном использовании конкурентных преимуществ Казахстана, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

Цели и задачи, изложенные в Послании Президента, должны быть достигнуты в течение трех лет. Среди ключевых – привлечение инвестиций, ускоренное развитие обрабатывающего сектора, диверсификация экономики. Основной упор – на кластеры высокого передела. Положительная динамика в сфере развития промышленности, обеспеченная не только ресурс­ным потенциалом, но в большей мере протекционными и иными мерами поддержки бизнеса, принимаемыми Правительством, наблюдается уже сегодня.

– К настоящему времени в Казахстане введен в действие 91 промышленный объект из 170 по плану, – отметил сенатор Серик Шайдаров. – Что немаловажно, завершенные проекты обеспечат работой почти 12 тысяч человек, в том числе в сельской местности и моногородах. Самые многообещающие проекты, введенные в уходящем году, – это завод АО «ССГПО» по выпуску ГБЖ – горячебрикетированного железа в Костанайской области, завод по сборке легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval в Алматы от ТОО «Моторная компания «Астана-Моторс». В этом же ряду медеплавильное производство в области Абай от ТОО «KAZ Minerals Smelting» Kaz Минералс Смэлтинг⁄NFC, завод минеральных удобрений в Жамбылской области ТОО «Казфосфат» и другие индустриальные инициативы. Каждая из них выполняет свою роль в части исполнения поручения Главы государства.

– Экономику сравнительно недавно воссозданной области Улытау так же определяет промышленность, – уточнил Серик Шайдаров. – Она – главный индикатор социально-экономического развития, ведь до 70% всех налоговых поступлений в бюджет региона идут от местных промышленных предприятий, таких, как корпорация «Казахмыс» в Жезказгане и Сатпаеве, «Жайремский горно-обогатительный комбинат» ТОО «Оркен» в Каражале.

Вместе с тем регион обладает значительным потенциалом для развития химической, легкой промышленности и машиностроения.

До 2027 года здесь будет реализовано 15 крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 761 млрд тенге. Среди них новые комплексы по переработке золотосодержащих, кремниевых руд, драгоценных и полиметаллов; сернокислотный цех, работа которого, помимо прочего, в разы сократит вредные выбросы в атмосферу. Нельзя не упомянуть о развитии гидрометаллургии. Данный метод переработки черновых медных концентратов значительно безо­пасней в экологическом плане, чем пирометаллургия, и позволяет извлечь полезные компоненты даже из руд с низким содержанием металла, которые не поддаются переработке методом плавки.

– При этом Улытау становится интересным для зарубежных инвесторов, планомерно развивающих новые проекты в сфере возобновляемых источников элект­роэнергии, – отметил сенатор. – В регион инвестировано 560 миллиардов тенге на «зеленые» технологии. Компанией «Техногруппсервис» реализуются два казахстанско-китайских проекта. Строительство мощной ветроэнергетической станции в Жанааркинском районе и завода по производству оборудования для ветроэнергетических станций в Жезказгане позволит применять при строительстве ветряных элект­ростанций отечественные комплектующие.

Возвращаясь к мерам поддерж­ки отечественного бизнеса, стоит отметить, что сегодня в Казах­стане­ действуют 14 специальных экономических зон (СЭЗ) различной отраслевой направленности. В рамках СЭЗ осуществлено 325 проектов на сумму 2,8 трлн тенге, создано 24 тыс. постоянных рабочих мест. Особое внимание уделяется созданию промышленных кластеров – в области Улытау строится научный геологический кластер, а по республике, если говорить шире, запланированы такие кластеры, как хлопково-текстильный – в Туркестанской области, по производству автокомпонентов – в Костанае и другие. В сфере нефтехимии, автомобилестроения, электротехники, энергетики налажен выпуск ряда товаров, которые до того в респуб­лике не производились. И это серьезное достижение.

Правительство Казахстана продолжает реализовывать антикризисные меры, чтобы снизить давление нестабильной геополитической ситуации, а также разрабатывает основу для экономического развития на предстоящий период.

В частности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством задачу по увеличению объема национальной экономики в два раза до 450 млрд долларов. Одну из ключевых ролей в достижении данной стратегической цели будет играть развитие обрабатывающей промышленности.

– Государственные меры поддержки бизнеса работают, – уверен Серик Шайдаров. – Наилучшим образом это подтверждает тот факт, что республика поднялась на шесть пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD.

Сегодня Казахстан занял 37-е место из 64 стран мира. Кроме прочего, благодаря принятым государством мерам и улучшению в стране делового климата выпуск продукции МСБ вырос с 23 трлн тенге за шесть месяцев 2022 года до 29 трлн тенге за аналогичный период текущего года. Всего за полугодие в страну привлечено свыше 13 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, до конца года планируется выйти на отметку в 27 млрд. Наилучшие результаты в региональном разрезе отмечены в Мангистауской, Павлодарской областях и области Абай.

Темпы роста сохраняются в обрабатывающей промышленности республики: объем производства вырос на 3,4%. Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах, наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Костанайской областях, области Абай и в Алматы.

Несмотря на достаточно удовлетворительные результаты, стоит отметить, что есть ряд факторов, которые тормозят темпы развития региональной экономики.

В случае с областью Улытау это тупиковость и низкое качество автомобильных дорог республиканского значения. Запланированное на следующий год строительство автострады Кызылорда – Жезказган, несомненно, поспособствует активному притоку инвестиций, а также позволит обеспечить продовольственную безопасность региона и создать торгово-логистические центры.

Руководство области планомерно поддерживает не только фермеров, но и новые инициативы, которые в перспективе снизят зависимость региона от импорта продовольствия. В том числе производство яиц и курятины, мясная и молочная переработка. Пока же область Улытау на 100% обеспечена лишь по трем пунктам продукции из 19 видов СЗПТ: мука, хлеб и говядина.

В каждом регионе свои проблемы, однако есть и общие сложности. К примеру, деградация сельскохозяйственных земель, нехватка воды и низкая залоговая обеспеченность сельских предпринимателей. Поэтому Правительство принимает ряд мер в этом направлении, чтобы на деле поддержать сельскохозяйственную промышленность.

– Сенатом Парламента на постоянной основе осуществляется взаимодействие с заинтересованными государственными органами, Союзом машиностроителей Казахстана, ассоциациями по вопросам развития обрабатывающей промышленности, – отметил Серик Шайдаров. – Депутаты также предлагают внести поправки в Закон «О промышленной политике», которые позволят сделать реальной трансформацию обрабатывающей промышленности в одну из основ развития экономики.

Новые изменения могли бы ориентировать недропользователей на продажу части сырья на отечественном рынке по льготным ценам, а также установить встречные обязательства для компаний, получивших господдержку или имеющих льготы в рамках специальных экономических и индустриальных зон.

Кроме того, вопросы дальнейшего развития промышленности посредством реализации поручения Главы государства по созданию кластеров высокого передела в приоритетных направлениях были подняты в рамках депутатского запроса, озвученного на заседании Сената Парламента 2 ноября 2023 года. В данный момент депутаты совместно с министром промышленности и строительства Канатом Шарлапаевым обсуждают меры по решению базовых, реализационных и маркетинговых проблем, озвученных в запросе.

Стоит отметить, что многие инициативы депутатов, направленные на поддержку и развитие бизнеса, получили законодательную поддержку.

– Искренне верю, что меры, принимаемые Правительством для поддержки бизнеса, в краткосрочной перспективе дадут желаемый результат, – подытожил Серик Шайдаров. – Существует большой запрос на сырьевую и обрабатывающую экспортную продукцию нашей страны. Надеюсь, количество новых региональных товаров с маркой «Сделано в Казахстане» будет расти, и каждый из них на мировом рынке станет востребованным и конкурентоспособным.