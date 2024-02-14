Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
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Любовь Доброта
Ученик седьмого класса школы-гимназии № 5 города Ленгера Марк Ринк решил помочь обществу избавиться от такого явления, как буллинг. Он разработал мобильное приложение Stop, bullying. Его 13-летний школьник представил сначала на районном, а потом и областном этапе конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде», проводившегося среди учащихся 2–7-х классов. На районном этапе проект Марка признан лучшим. Он стал победителем, а в области вошел в число призеров, оказавшись на третьем месте.