Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг

Общество
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Любовь Доброта

Ученик седьмого класса школы-гимназии № 5 города Ленгера Марк Ринк решил помочь обществу избавиться от такого явления, как буллинг. Он разработал мобильное приложение Stop, bullying. Его 13-летний школьник представил сначала на районном, а потом и областном этапе конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде», проводившегося среди учащихся 2–7-х классов. На районном этапе проект Марка признан лучшим. Он стал победителем, а в области вошел в число призеров, оказавшись на третьем месте.

фото из личного архива Марка Ринка

Работать над проектом Марк начал в шестом классе, когда по информатике они изучали, как создаются приложения на телефоны. Он заинтересовался этим вопросом и захотел создать свое приложение.

Тему подсказала учитель информатики, а по совместительству мама Марка – Ольга Александровна. Педагог говорит, что сын с буллингом не сталкивался, он учится в хорошей школе, и в классе у него – чуткие и внимательные дети. Но сама по себе тема актуальна, и для того, чтобы изжить это явление, важен каждый проект.

– Ни для кого не секрет, что школьники подвергаются буллингу со стороны агрессивных учеников, – отмечает Марк. – Подобными сообщениями пестрят соцсети, об этом пишут и рассказывают дети и подростки. Часто те ребята, кого обижают, над кем издеваются, не говорят об этом в семье или школе, боясь огласки. Но сегодня почти у каждого ребенка есть мобильный телефон. Они могут анонимно отправлять сообщения о буллинге через мое мобильное приложение на электронную почту и telegram-канал взрослых. Так можно привлечь внимание к проблеме и предотвратить различные неприятные ситуации.

#школьник #мобильное приложение #буллинг #Ленгер #Марк Ринк

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