Школьник из Жетысу создает интернет-игры на основе местных легенд

Изобретения,Технологии
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Чтобы разработка была максимально приближена к реальности, подросток изучил топографические карты местности

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Жетысу 10-классник создает интернет-игры на основе местных казахских легенд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Самая первая была разработана Зарифом Фархатулы еще в 8-м классе, на проектирование ещё двух он потратил год. Сейчас школьник адаптировал их на специальных интернет-платформах и участвует в международных интеллектуальных кибертурнирах.

Создать интернет-игру Зариф Фархатулы решил после того, как услышал одну из легенд о подвигах батыра, жившего в древние времена в отрогах Жонгар Алатау. Ну, а чтобы разработка была максимально приближена к реальности, школьник изучил топографические карты местности. Географическое расположение родного села Лепсы, природный ландшафт и национальный эпос легли в основу его киберигры.

- Она основана на местной легенде: колдун забрал у батыра тело и превратил его в рыбу. И он начинает с озера Алаколь, далее через озеро Сасыкколь, через болота пробирается на Балхаш, через реку Лепсы пробирается к озеру Жасылколь, по пути собранные жемчужины должен обменять на свое тело, - рассказывает школьник Зариф Фархатулы.

Свой проект Зариф представил на международном кибертурнире. Игра вошла в пятерку лучших. После он занялся разработкой еще двух, они тоже заинтересовали зарубежных игроков.

- На нашем крае я решил основывать, потому что я патриот и потому что так легче получить идею для игры. Игру до этого я тоже сделал на основе местной легенды, она хорошо прошла через критерии и понравилась судьям. У нас здесь очень много исторических мест, природных богатств, легенд, сказок, поэтому есть база, чтобы создавать игры, взять множество идей, - говорит подросток.

Талант программирования помог Зарифу при поступлении в областной специализированный лицей-интернат для одарённых детей. Он находится в соседнем селе Жыланды, сюда принимают школьников из Алакольского и соседних районов, лучших в точных дисциплинах. Сейчас команда лицеистов работает над проектом создания робота для участия в международном турнире. Его задача – очистить дно моря от мусора. И здесь многое зависит от Зарифа, ведь он является разработчиком всех цифровых программ проекта.

- Мы разработали эту модель, чтобы выиграть игры в Центральной Азии и в дальнейшем представлять нашу республику на мире. В Центральной Азии будут участвовать 64 команды, продолжительность чемпионата – 4 дня. Развиваем себя в инженерном направлении, творческом, дизайнерском, также экологическом, - сообщил руководитель команды проектировщиков Нуралы Кенесбек.

- Учебный профиль нашего лицея – физико-математический. Академическое образование основывается на выявлении способностей детей по направлению инженерии и робототехники. Для этого мы создали необходимую материально-техническую базу. У нас работает инженерно-робототехническая лаборатория, - отметила директор лицея-интерната для одаренных детей Эльмира Жанаткызы.

Работают с учащимися ведущие преподаватели казахстанских и зарубежных вузов, специально приглашённые сюда, в сельскую глубинку. При разработке проектов лицеисты используют новейшие цифровые технологии и мечтают заявить о себе не только на отечественных, но и на зарубежных интеллектуальных турнирах.

 

#школьник #разработка #легенды #игры

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